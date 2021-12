Teollisuusliitto uhkaa pysäyttää noin 300 teknologiateollisuuden yritystä – lakko ravistelisi koko Suomen taloutta

– Työnantajapuoli on keskittynyt tekosyiden keksimiseen ja ajanhaaskaukseen, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto tiedotteessa.

Odotettavissa on, että valtakunnansovittelija kutsuu osapuolet sovitteluun, mihin niiden on pakko osallistua. Lain mukaan valtakunnansovittelija voi esittää työ- ja elinkeinoministeriölle työnseisauksen siirtämistä kahdella viikolla, jos se kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai vahingoittaa huomattavasti yleistä etua.

Teknologiateollisuus: Lakon vaikutukset olisivat "aivan valtavat"

Teknologiateollisuuden työnantajiin on järjestäytynyt 975 teknologiayritystä, mikä on 60 prosenttia Teknologiateollisuus ry:n jäsenistä. Jäsenyritysten palveluksessa on noin 158 000 työntekijää ja toimihenkilöä.