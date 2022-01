Antti Asikainen suoritti vuoden verran huippuyliopiston opintoja muutamassa kuukaudessa – "Nyt alkaa tulla sellaisia asioita, joita ei ihan heti hoksaa"

Puumalalainen Antti Asikainen , 20, on suorittanut muutamassa kuukaudessa yhden lukuvuoden edestä huippuyliopiston opintoja. Hän muutti syksyllä Yhdysvaltoihin, koska sai opiskelupaikan Massachusettes Institute of Technologyssä eli MIT:ssä.

Töitä tutkimusryhmästä

Unet ovat syksyn aikana jääneet välillä vähäisiksi. Joululomalla Puumalassakin Asikainen on välillä tarttunut oppikirjoihin. Huippuyliopistossa eteen on myös tullut täysin uusi kokemus opiskelun saralla.

Paljon kotitehtäviä

– Se on mielestäni hyvä asia. Siinä tulee opittua oikeasti asioita, kun niitä pitää soveltaa. Tehtävät eivät ole uskomattoman vaativia, mutta niissä on paljon tekemistä, Asikainen sanoo.

Laina ei hirvitä

– En näe lainaa huonona asiana, vaikka en ole pyrkimässä hirveän rahakkaisiin hommiin, koska tavoitteena ei ole elää rikasta elämää. Lisäksi minun ei näillä näkymin tarvitse ottaa lainaa, joka juuri kasvaisi korkoa. Tämän takia laina on mielestäni ok asia koko elämän mittakaavassa.

Suuri tarve ymmärtää

Asikainen matkaa Yhdysvaltoihin tammikuun alussa, kunhan koronatesti on todettu negatiiviseksi. Koronaturvallisuus on myös MIT:n kampuksella ollut tarkassa syynissä: koronatestejä on kahdesti viikossa ja kampuksella on ehdoton maskipakko.