Ikivanhojen lampaanpapanoiden DNA kirjoittaa Färsaarten historiaa uusiksi: viikingit eivät olleetkaan ensimmäisiä asukkaita

Kun ihmiset asuttivat Färsaaret, sinne tuotiin heti myös ensimmäiset lampaat. Niitä on edelleen saarilla jokseenkin kaikkialla.

Skotlannin, Norjan ja Islannin välissä Pohjanmerellä sijaitsevien Färsaarten asukkaat ovat viikinkien jälkeläisiä, eikä saarilla asukkaita ollutkaan ennen viikinkejä. Niin ovat ajatelleet sekä arkeologit että färsaarelaiset itse.

Keskiaikaisten tekstien perusteella on voitu uumoilla, että Färsaarilla oli käyty jo ennen viikinkiaikaa. Matkalaiset olisivat olleet irlantilaisia munkkeja. Heistä St. Brendan jäi aikakirjoihin 500-luvun alun Atlantin-purjehtijana.

Asumuksista ei ole löytynyt viikinkiaikaa vanhempia merkkejä. Niinpä on päätelty, että viikinkien täytyi olla ensimmäisiä pysyviä tai edes pysyvähköjä asukkaita.

Vakiintunut käsitys horjahti ensi kertaa kunnolla viime vuosikymmenellä, kun Sandoyn saarelle kinostuneesta hiekkapenkereestä löytyi todisteita siitä, että saarella oli poltettu turvetta ja viljelty ohraa jopa jo 300-luvulla.

Skandinaaveilla ei vielä silloin eikä pitkään aikaan sen jälkeenkään ollut avomerimatkojen vaatimia purjeita.

Quaternary Science Reviews (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä vuonna 2013 julkaistuun brittiläis-färsaarelaiseen tutkimukseen osallistunut Färsaarten museon arkeologi Símun V. Arge myönsi lehdistötiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) tuolloin, etteivät löydöt kertoneet, keitä saarilla eli ja mistä he tulivat.

– On kuitenkin selvää, että he nostivat, kuivasivat ja polttivat turvetta. Heidän on siis täytynyt viipyä täällä ainakin jonkin aikaa, Arge perusteli.

1400-luvn lopun puupiirroksessa Pyhä Brendan tovereineen kohtaa jollakin pitkistä merimatkoistaan merihirviön. Hänen kerrotaan löytäneen 500-luvun alkuvuosikymmenien matkoillaan "Siunattujen maan". Sitä on arveltu Färsaariksi mutta myös jopa Pohjois-Amerikan manteereksi. Todisteita kummastakaan ei ole. Kuva: Granger / AOP

Viikinkien on laskettu rantautuneen Färsaarille aikaisintaan vuoden 850 paikkeilla. Nature-tiedelehtiperheen Communications Earth & Environment (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä tässä kuussa ilmestynyt yhdysvaltalaistutkimus osoittaa saarilla olleen asutusta jo yli kolme vuosisataa aiemmin

Asukkaiden alkuperästä uusi tutkimus on valmis arvelemaan enemmän kuin Arge: he olivat kelttejä mutta eivät välttämättä munkkeja. Tutkimus on omistettu Argelle, joka kuoli alkuvuonna.

Perustuslaki oli lammaslaki

Färsaarilla asuu nykyisin noin 53 000 ihmistä. Lampaita on enemmän. Niitä on aina ollut paljon, ja yhteiskunta on rakentunut pitkälti juuri niiden varaan.

Lampaiden ikiaikaisesta merkityksestä todistaa jo saariston nimi. Se on peräisin muinaisskandinavian sanasta færeyjar, joka tarkoittaa sananmukaisesti lammassaaria.

Saarten vanhin laki, eräänlainen perustuslaki vuodelta 1289, oli nimeltään lammaslaki. Se sääteli elämää yleensä mutta ennen muuta lampaidenpitoa.

Villa ja siitä neulotut tuotteet olivat pitkään Färsaarten tärkein vientituote. Paikallisille asukkaille ne olivat usein käteistä rahaa, eikä muuta välttämättä ollutkaan. Neuleilla ostettiin suolaa, sokeria ja muuta tarpeellista, jota saaret itse eivät tarjonneet.

Kotona ruokapöydässä oli silloin ja on usein edelleen lampaiden lihaa ja elimiä keitettyinä, paistettuina, kuivattuina ja hapatettuina. Taloudessa kalastus vei ykköspaikan sata vuotta sitten. Nykyisin 95 prosenttia vientituloista on peräisin kalataloudesta.

Ull er Føroya gull, "villa on Färsaarten kultaa". Färsaarelainen sananlasku

Uusi asutustutkimus pohjautuu siihen, että lampaiden ulosteita on säilynyt järvenpohjien otollisissa olosuhteissa varhaisimmista ajoista asti.

Pohjasedimentteihin kerrostuu ympäristöstä kulkeutuvaa materiaalia, mikä muodostaa oivallisen aikajanan ympäristön muutoksista ja samalla ihmisten vaikutuksesta niihin.

Eysturoyn saarella sijaitsevan Eiðin kylän tiedetään olleen asuinpaikka viikinkiaikana, mutta oliko se sitä jo aiemmin? Vastausta etsittiin lähijärven pohjasta kairatuista sedimenttinäytteistä useilla tutkimusmenetelmillä.

Eysturoyn saarella sijaitsevan järven pohjassa on luonnon omaa arkistotietoa saaren vanhimmasta asutuksesta. Kuva: Raymond Bradley / Massachusettsin yliopisto

Järvenpohjan näytepötkylöissä oli todisteita 2,7 metrin syvyydeltä eli kymmenentuhatta vuotta ympäristön historiaa.

Aikajanaan ilmestyi yhtäkkiä runsaasti merkkejä lampaiden ulosteista, todennäköisimmin vuosilta 492–512. Ennen lampaiden ilmaantumista näytteissä ei ollut mitään näyttöä nisäkkäistä, ei villeistä eikä kesytetyistä.

Ulosteessa kiistattomia biomarkkereita ovat lampaiden DNA-fragmenttien lisäksi kaksi lipidiä, rasva-ainetta, joita syntyy lampaiden ruoansulatuksessa.

Ajoituksessa puolestaan auttoi tieto Islannissa vuonna 877 tapahtuneesta tulivuorenpurkauksesta, joka lennätti tuhkaa myös Färsaarille ja jätti sormenjälkensä tutkijoille.

Ylilaidunnus näkyy luonnossa

Samaan aikaan, kun lampaat alkoivat nyhtää ravintoa Färsaaren luonnosta, sieltä katosivat puut – pajut, katajat ja koivut.

Sekin viittaa vahvasti ihmisen saapumiseen lammaskarjoineen ja kirveineen. Lampaille maistuvat ruohokasvit valtasivat saaret.

– Färsaarten nykyluonto on karua. Lähes jokainen neliömetri on lampaiden kaluamaa, sanoo tutkimusta johtanut ympäristötieteilijä Lorelei Curtin, tuolloin Columbian yliopiston (siirryt toiseen palveluun) väitöskirjatutkija.

Färsaaren lampaat laiduntavat omin päin Färsaarten vaakunan kultasarvinen ja hopeaturkkinen pässi on peräisin 1400-luvulta. Kuva: Frank Hecker / Alamy / AOP & Faroeislands.fo; kuvankäsittely Yle Färsaarten pienet ja sitkeät lampaat ovat alkuperältään pohjoiseurooppalainen rotu, jonka uuhet kasvavat noin 20 kilon kokoisiksi ja pässit enimmillään 40-kiloisiksi. Ne ovat kirjava joukko, väriltään niin valkoisia ja harmaita kuin punertavia, ruskeita ja mustia. Laumat jakautuvat pieniin ryhmiin, jotka vaeltelevat ja laiduntavat enimmäkseen ilman ihmisen apua. Rodun luuston joustava rakenne on omiaan kapuilemisessa jyrkillä rinteillä. Alkuperäinen lammaskarja sai 1600- ja 1840-luvuilla täydennystä islantilaisista ja skotlantilaisista roduista. Geenien sekoituksesta koitui aiempaa lihakkaampia lampaita ja parempilaatuista villaa. Viimeiset täysin alkuperäisrotuun kuuluneet lampaat elivät villeinä asuttamattomalla Lítla Dímunin saarella. Vuonna 1860 ammutut kolme yksilöä ovat esillä Färsaarten kansallismuseossa. Pässi pääkaupungin liepeillä. Färsaaria on 18, mutta 40 prosenttia asukkaista elää pääkaupungissa Tórshavnissa. Kuva: CNMages / Alamy / AOP

Färsaarten ensimmäisten asukkaiden ja samalla lampaiden tulemisesta juuri kelttien mailta, Irlannista tai Skotlannista, puhuvat osaltaan paikannimet. Monilla on juuret kelttikielessä. Kelttiläisyyttä on myös hautojen merkinnöissä, joita ei tosin ole kyetty ajoittamaan.

Rikkana rokassa on irlantilaisen maantieteilijämunkin Dicuilin kirjoitus vuodelta 825. Hänen mukaansa pohjoisessa oli saaria, joilla "erakot olivat asuneet jo ainakin sata vuotta".

Tämän päivä färsaarelaisten perimässä puolestaan on muistoja kelttiläisistä naisista. Ehkä viikinkimiehet hakivat morsiamia Skotlannista, lähempää kuin sukujensa pohjoisilta kotikonnuilta, mutta tutkijoiden mukaan kelttigeenien osuus on sellaiseen selitykseen perin suuri.

– Meidän tutkimuksemme on naula arkkuun. Färsaarilla asuttiin jo ennen viikinkiaikaa, summaa Lorelei Curtin.

Ohranjyvätutkimuksiin osallistunut skotlantilaisen Aberdeenin yliopiston emeritusprofessori Kevin Edwards iloitsee siitä, että vahvaa näyttöä varhaisesta asutuksesta on nyt kahdelta Färsaarelta, Sandoysta ja Eysturoysta.