Kolmatta rokotusta voi joutua odottamaan yli tunnin: Ylen toimittaja ja kuvaaja astuivat Lahdessa rokotusjonoon, jossa pinnat kiristyivät

Lyhentynyt rokotusväli ja nopeasti leviävä omikron ovat saaneet ihmiset hakemaan tehosterokotteita niin pian kuin mahdollista. Hyvällä tuurilla rokotuksen voi saada vain kävelemällä sisään rokotuspaikalle, mutta useimmiten walk in -rokotuspaikoilla on jonoa.

THL:n mukaan etenkin kolmatta rokotusta on otettu vilkkaasti. Keskiviikkoon 29. joulukuuta mennessä kolme rokotusannosta on saanut 19,1 prosenttia viisi vuotta täyttäneistä kansalaisista. Viikon takaiseen verrattuna komannen annoksen kattavuus on kasvanut 3,5 prosenttiyksiköllä.

Päijät-Häme on hieman valtakunnallisesta tahdista jäljessä, siksi Päijät-Sote lisää tuntuvasti walk in -rokotuspisteitä. Päijät-Sote on palkannut kymmeniä hoitajia lisää rokottamaan. Tammikuussa Nastolassa ja Lahden lähikunnissa Orimattilassa ja Hollolassa walk in -rokotuspisteet ovat auki aamusta iltaaan.