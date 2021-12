Uutta vuotta juhlitaan kodeissa ja mökeissä: perhematkailuun panostava hiihtokeskus varautuu järjestyksenvalvojilla

Ravintolarajoitusten vuoksi anniskelu loppuu leviämisalueilla kello 17 – myös uudenvuodenaattona. Ruokaravintoloissa iltaa voi jatkaa kello 20:een asti, mutta "kuivin suin" ja koronapassin turvin. Odotettavissa on, että väki pitää jatkoja ja juhlia niin kodeissa kuin mökeilläkin.

– Virus tarttuu myös aamulla ja päivällä ennen 17:ää. Jos juhlia jatketaan isommallakin porukalla pienissä tiloissa, riskit ovat aika suuret. Jos siellä on virusta tartuttavassa vaiheessa kantava ihminen, virus tarttuu herkästi jopa kaikkiin.

Vuokramökkejä välittävästä Lomarenkaasta kerrotaan, että uudelle vuodelle on varauksia saman verran kuin vuosi sitten.

– Usein juhlissa ei voi käyttää maskia, kun siellä syödään ja juodaan. Kannattaisi olla aika pienissä piireissä niiden kanssa, joiden kanssa muutenkin on tekemisissä.

Maljoja voi kilistellä ulkonakin, missä viruksen tarttumisen riski on paljon pienempi. Ylilääkäri Jaana Syrjäsen mukaan juhlimisen seuraukset näkyvät sairaalassa vasta seuraavalla ja sitä seuraavalla viikolla.

– Sairaalahoidon tarve tulee usein vasta viikon tai kahden päästä tartunnasta, kun keuhkokuume on pahimmillaan.

Mökit vetävät väkeä

Toimitusjohtaja Jouko Poukkasen mukaan alueella on 850 kaupallista petipaikkaa, jotka voivat houkutella myös juhlakansaa.

– Asiakkaita on monenlaisia, ja me emme valitettavasti voi heitä valita. On lapsiperheistä mahdollisiin bilejengeihin.