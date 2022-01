Kotieläimiä suojelevien koirien yleistyminen Suomessa vähentäisi painetta ampua susia – hollolalaisia laumanvartijoita on Kaliforniassa asti

– Kasvateistani lähes 90 prosenttia menee eläinten vahdiksi. Niitä on suomalaisilla tiloilla, mutta koiriani on mennyt myös Viroon, Italiaan, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin Kaliforniaan.

Laumanvartijat vähentävät painetta ampua susia

Kyselyn mukaan laumanvartijakoiria on työkäytössä eniten lammastiloilla. Vastanneista tiloista 55 prosentilla on lampaita ja nautatiloja on 23 prosenttia. Loput ovat sekatiloja ja maatiloja, joissa on monenlaisia eläimiä.