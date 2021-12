"Johtaisi kaaokseen", arvioi Rajavartiolaitos – koronatodistuksia ei pystytä tarkistamaan kaikilta ulkomaisilta matkustajilta

Tiistain jälkeen ulkomaalaisten Suomeen pääsyn edellytys on ollut todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta Covid-19-taudista.

Erityinen valvonta Suomen sisärajoilla on tullut pandemian aikana jo tutuksi; matkustamista rajoitettiin reilun vuoden ajan heinäkuuhun saakka.

Tilanne on kuitenkin muuttunut kesästä, sillä liikenne sisärajoilla on kasvanut reippaasti. Rajavartiolaitos arvioi, että liikennemäärät ovat nousseet vähintään 4–5-kertaisiksi.

Tarkastuksia erityisesti lentokentille ja Tornioon

– Pääsääntö on, että yritetään tarkastaa niin paljon kuin mahdollista.

“Jonoutuminen vaarattomampaa kuin mantereella”

– Jonoutuminen on vaarattomampaa kuin mantereella, mutta toki kiusallista, Aronkytö sanoo.

– Se on mahdollista, koska joudumme tekemään terveystarkastustoimintaa pistokokeina. Riski on pieni tilanteessa, jossa Suomessa positiivisten testien osuus on 30 prosenttia.