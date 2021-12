Veera Laine vaihtoi sairaanhoitajan ammatin astrologiaan, eikä ole katunut päivääkään – nyt hänen asiakkaakseen joutuu odottamaan kuukausia

Astrologia on vallannut sosiaalisen median kanavat ja sovelluskaupat pursuavat aihepiiriin liittyviä sovelluksia. Uushenkisistä asioista ovat kiinnostuneet erityisesti z- ja y-sukupolvet eli 80-luvusta alkaen syntyneet.

Veera Laine, 25, nostaa käsilaukustaan A4-kokoisen paperiarkin ja laskee sen eteensä pöydälle. Paperille on tulostettu suuri ympyrä, joka on jaoteltu kahteentoista eri osioon. Niiden sisällä on erilaisia symboleja ja astemerkkejä. Laine kutsuu osioita huoneiksi.

Tällaista ympyrää kutsutaan syntymäkartaksi, ja sen avulla voidaan kertoa muun muassa ihmisen persoonallisuudesta, heikkouksista ja vahvuuksista. Jopa siitä, minkälaiseen ammattiin hän sopisi. Ainakin, jos uskoo astrologiaan.

Laineen mielestä astrologia ei tosin ole uskon asia. Hän on ammatiltaan astrologi ja tulkitsee työkseen syntymäkarttoja. Jokaisella ihmisellä on oma syntymäkartta, joka muodostuu planeettojen ja asteroidien sijainnista sekä niiden laskennallisista pisteistä sinä hetkenä, kun ihminen on syntynyt.

– Olen itse todennut, että se toimii. Että se kertoo meille asioista. Enhän minä muuten tekisi tätä työkseni.

Astrologit ylibuukattuja

Halusipa astrologiaan uskoa tai ei, on moni kiinnostunut siitä. Esimerkiksi Instagramissa aihetunnisteella astrologia löytyy miljoonia julkaisuja. Sovelluskaupat ovat myös täynnä erilaisia astrologiasovelluksia.

Astrologian suosio näkyy myös Laineen työssä. Tällä hetkellä hänen asiakkaakseen pääsyä joutuu odottamaan kuukausia. Sama tilanne on hänen mukaansa myös monilla muilla astrologeilla.

– Vielä muutama vuosi sitten astrologit elivät minimipalkalla. Nyt erityisesti sellaiset, jotka ovat tavoitettavissa somessa, ovat melko ylibuukattuja.

Veera Laine arvelee olevansa Suomen nuorin astrologi. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Yksi syy astrologian nykysuosiolle on Laineen mielestä juuri sosiaalinen media. Siellä siitä on tehty helposti lähestyttävää ja ymmärrettävää.

Myös Laine jakaa Instagram-tilillään @intuitiolla.byveera (siirryt toiseen palveluun) erilaista astrologiaan liittyvää sisältöä. Hän kertoo tilillään esimerkiksi Venuksen perääntymisestä ja siitä, miten se vaikuttaa ihmisten elämiin. Tai siitä, mitä Kauriin kausi tarkoittaa.

– Jotta tällä alalla pärjää, pitää olla somessa ja tehdä sisältöjä. Se on samaan aikaan opettavaista ja viihteellistä.

Astrologian suosiota selittää Laineen mielestä myös osittain ajankuvan muuttuminen. Ihmisiä kiinnostaa ymmärtää itseään ja muita.

– Korona-aika on pysäyttänyt monen miettimään, onko tällainen elämä juuri sitä, mitä haluan. Astrologia on yksi väline tällaisten asioiden käsittelyyn.

Kriisiajat lisäävät kiinnostusta henkisyyteen

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg on viettänyt vuosikymmeniä niin sanotun uushenkisyyden kentällä.

Suomessa ja muissa länsimaissa on Sohlbergin mukaan ollut jo pitkään näkyvissä kiinnostuksen lisääntyminen erilaisiin uushenkisiin asioihin. Hän laskee astrologian osaksi niitä.

Erilaiset kriisiajat, kuten esimerkiksi maailmanlaajuinen pandemia, lisäävät Sohlbergin mukaan turvallisuushakuisuutta ja tietynlaista mielenkiintoa uskontoon sekä erilaisiin henkisiin asioihin. Tämä saattaa näkyä myös ihmisten kiinnostuksessa astrologiaa kohtaan.

– Ihmisen perusuteliaisuuteen kuuluu myös kiinnostus siihen, että voi saada syvällisempää tietoa ihmissuhteista ja luonteenpiirteistä tai mahdollisuuden kurkistaa tulevaisuuteen.

"Moderni astrologia voi olla myös on osa niin sanottua okkulttuurista kenttää. Se on kulttuurinen ja sosiaalinen ilmiö, jossa erilaiset yliluonnollisuuteen, esoteriaan ja okkultismiin liittyvät teemat ovat suodattuneet populaarikulttuuriin", Kirkon tutkimuskeskuksen Jussi Sohlberg kertoo. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Moni suhtautuu uushenkisyyteen vähätellen, jopa naureskellen. Se ei ole Sohlbergin mukaan järkevää. Hänen mielestään olisi tärkeää miettiä, mitä ihmiset sieltä etsivät.

Hänen oman kokemuksensa mukaan moni hakee uushenkisyydestä vastauksia isoihinkin elämänkysymyksiin.

– Yksi haluaa tietää elämän tarkoituksesta ja toinen pohtii terveyteen ja kärsimykseen liittyviä asioita. Ne ovat laajoja universaaleja kysymyksiä.

Uushenkisyys kiinnostaa z- ja y-sukupolvia

Vaikka sosiaalisen median perusteella voisi vetää johtopäätöksen, että astrologian suosio on lisääntynyt, siitä ei kuitenkaan ole tehty varsinaista tutkimusta. Viimeisimmän, vuonna 2019 tehdyn Tiedebarometrin mukaan usko astrologiaan on vähentynyt muutaman vuoden takaisesta.

Viimeiseltä parilta vuodelta vastaavanlaista tutkimusta ei tosin ole tehty.

Vaikka uskomukset olisivatkin parin vuoden aikana lisääntyneet, ei Helsingin yliopiston psykologian tutkija Marjaana Lindeman antaisi sille suurta painoarvoa.

Kun on kyse ilmiöstä, joka on ollut olemassa kymmeniä tuhansia vuosia, muutoksia tulisi tarkastella vähintäänkin sadan vuoden, ei muutaman vuoden aikaperspektiivillä.

– Kaikissa kehityskäyrissä on aina sahalaitaa, eivätkä yksittäiset nousut ja laskut kerro pitkäaikaisista ja luotettavista trendeistä vielä mitään.

Tutkimusten mukaan uushenkisistä asioista ovat kiinnostuneet erityisesti z- ja y-sukupolvien edustajat, eli 1980-luvusta alkaen syntyneet, useammin naiset kuin miehet, sekä ihmiset, jotka luottavat intuitiiviseen ajatteluun enemmän kuin analyyttiseen ajatteluun.

Astrologia on parasta, koska se ei tunnu työltä. Veera Laine

Veera Laineen asiakaskunnasta ei löydy yhtä arkkityyppiä, vaan se on monenkirjava. On miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja sekä ihmisiä eri koulutustaustoista.

– Vieroksun sitä stereotypiaa, että astrologilla kävisivät vain sellaiset ihmiset, jotka ovat jotenkin hyväuskoisia tai helposti vedätettäviä.

Syyt astrologin pakeille hakeutumiseen ovat monenlaiset. Yksi tulee uteliaisuuttaan, toinen haluaisi tietää mihin työhön sopisi ja kolmas haluaa syventää itsetuntemustaan.

Sellaisia asiakkaita Laineen kohdalle ei ole osunut, jotka haluaisivat tietää, milloin he esimerkiksi löytävät elämänsä rakkauden.

– En tee sellaisia analyysejä, vaan annan näkökulmia ajanjaksoihin ja energioihin, joita voi olla tulossa. En osaisi tai haluaisi antaa mitään valmiita vastauksia, vaan ohjaan asiakkaan itse oivaltamaan jotain tärkeää.

Aluksi astrologia aiheutti häpeää

Laine on opiskellut astrologiaa vuosia, mutta yrittäjänä hän on ollut vasta noin puoli vuotta. Entiseltä ammatiltaan hän on sairaanhoitaja.

Vaikka astrologia on ollut jo pitkään osa Laineen jokapäiväistä elämää, hän oli pitkään kaapissa sen kanssa. Hän ei uskaltanut tehdä sitä puolta elämästä näkyväksi. Sitten hän tuli toisen kerran äidiksi ja kaikki muuttui.

– Kun puolitoista vuotta sitten sain kaksoset, synnytyksen jälkeen jonkinlainen esirippu tipahti ja päätin alkaa tehdä sitä, mitä oikeasti rakastan.

Astrologia voi Laineen mukaan antaa ihmisille esimerkiksi lohtua tai inspiraatiota. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Päätös vaihtaa sairaanhoitajan työ astrologiaan oli yllättävän helppo siinä vaiheessa, kun Laine jäi äitiyslomalle. Ammatinvaihdokseen liittyi kuitenkin myös häpeää.

– Sairaanhoitajan ammatti perustuu silkalle faktalle ja tieteelle. Tietyissä ympäristöissä koin häpeää siitä, että olen kiinnostunut jostakin "huuhaasta". Se oli hieman ristiriidassa ammattini kanssa.

Äitiyslomalla ollessaan Laine perusti Instagram-tilin, jossa alkoi jakamaan astrologista sisältöä. Tilin suosio kasvoi ja työsopimus sairaanhoitajana oli päättymässä. Sitten hän otti “leap of faithin”, kuten itse päätöstään kutsuu. Hän ei ole katunut sitä päivääkään.

– Tämä on se, mitä haluan. Haluan kuulla tarinoita, nähdä ja auttaa ihmisiä. Astrologia on parasta, koska se ei tunnu työltä.