Tiesitkö tämän koronapassista ja rajoituksista: Ei koske museoita, padeliin saa varata perhevuoron ja "jäädytettyä" passia voi sittenkin vaatia

Hallitus hyllytti juuri koronapassin kolmeksi viikoksi. Osa aluehallintovirastoista on kieltänyt yleisötilaisuudet kokonaan, osa on asettanut tapahtumille henkilömäärää koskevia rajoituksia.

Aluehallintovirastot ovat linjanneet, että yrityksien on noudatettava henkilömääriä koskevia rajoituksia, mutta samalla ne voivat vaatia koronapassia asiakkailtaan. Tähän asti koronapassi on ollut vaihtoehto rajoituksille.

Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla myös asiakastilat, kuten sisäliikuntapaikat ja kuntosalit on määrätty kiinni. Sulkeminen perustuu tartuntatautilain 58g pykälään.

Koronapassia voi vaatia yleisörajoitusten rinnalla

Hallitus teki tiistaina päätöksen koronapassin käytön keskeyttämisestä (siirryt toiseen palveluun) koronan leviämisalueilla kolmeksi viikoksi. Jäädytys astui voimaan tänään torstaina ja on voimassa 20. tammikuuta asti.

Sen vaatiminen on yhä mahdollista toiminnoissa, joissa esimerkiksi yleisömäärää rajoitetaan ja joissa passia on aiemmin käytetty rajoitusten sijaan.

– Sen lisäksi, että koronapassia kysytään, myös rajoituksia on nyt noudattava. Pelkästään rajoituksen noudattaminen riittää myös. Toiminnanharjoittajalla on oikeus edellyttää asiakkailta koronapassia, sen ei tarvitse olla vain suositus. He voivat myös kieltäytyä ottamasta ihmisiä sisään, jos heillä ei ole koronapassia, Mölsä sanoo.