Viranomainen tarkasti yli tuhat päiväkotia – tuttuna murheenkryyninä väärin kasatut lapsiryhmät

Varhaiskasvatuksessa on kuitenkin yksi murheenkryyni, joka nousi jälleen syksyn valvonnassa esiin: lainvastaiset lapsiryhmät.

Kahden työntekijän ryhmät saattavat käytännössä olla päivän aikana suurimman osan ajasta yhdessä, jolloin tosiasiallisesti ryhmässä saattaa olla neljä työntekijää ja 28 lasta. Tämä tilanne on täysin lainvastainen.

Lain mukaan alle 3-vuotiaiden ryhmässä pitää olla yksi aikuinen neljää lasta kohti. Yli 3-vuotiaiden ryhmässä suhdeluku taas on yksi aikuinen seitsemää lasta kohti. Ryhmässä saa olla enintään kolmen työntekijän verran lapsia.

Keski-Rauskan mukaan räikeitä tapauksia ei valvonnassa tullut kuitenkaan vastaan. Viranomainen ei ole joutunut huomauttamaan tai määräämään päiväkoteja kertaakaan. Sen sijaan huomautuksia ja määräyksiä lievempää ohjausta on annettu.

Tuhansia tarkastettuja lapsiryhmiä

Koko vuoden tulokset valmistuvat lopullisesti kohta, ja ne on tarkoitus julkistaa virallisesti tässä tammikuussa. Nyt voi kuitenkin jo todeta, että myös koko viime vuoden tulokset näyttävät varsin hyviltä.

Esimerkiksi henkilöstömitoitus on ollut päiväkodeissa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta varhaiskasvatuslain mukainen. Enemmän poikkeamaa löytyi, kun tarkastajat pureutuivat yksittäisiin lapsiryhmiin.

Valvojat tarkastivat kaikkiaan vuoden aikana yli 23 000 toimintapäivää päiväkotiryhmissä. Hiukan yli 700 päivänä lapsiryhmän suhdeluku oli ylittynyt. Se tarkoittaa, että kasvattajia on ollut ryhmässä liian vähän verrattuna lasten määrään.

Tilanne ei kuitenkaan ole lainvastainen, koska laki tarkastelee henkilöstömitoitusta päiväkotikohtaisesti ja koko päivän tasolla. Tällöin on lainmukaista, jos toisessa ryhmässä on päivän aikana liian monta lasta suhteessa työntekijöiden määrään ja toisessa ryhmässä on samaan aikaan väljää. Suhdeluku tasoittuu, kun tarkastellaan kokonaista päiväkotia.