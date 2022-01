Uudet alokkaat saattavat saada normaalit viikonloppuvapaat – katso ensimmäistä päivää Kainuun prikaatilla suorana kello 12.30

Yksi suurimmista joukko-osastoista on Kainuun prikaatissa Kajaanissa. Sinne saapuu tänään noin 1 800 alokasta, jotka suorittavat asepalveluksensa tiukoilla koronarajoituksilla, kun alun perin alokkaiden oli tarkoitus aloittaa palveluksensa normaalioloissa.

– Alokkaiden terveystila selvitetään kyselyllä ja oireiset ohjataan jatkotutkimuksiin. Alokas itse tietää mikä hänen terveystilansa on, sen perusteella tehdään kartoitus, alokkaiden vastaanoton päällikkö, yliluutnantti Jaana Korhonen kertoo.

Kainuussa on ollut loppuvuodesta muuhun maahan nähden rauhallisempi koronatilanne, eikä maakunta ole ollut leviämisvaiheessa. Rauhallisempi tautitilanne näkyi vielä viikko sitten prikaatin arjessa: esimerkiksi kasvomaskeja tai suojahanskoja ei ollut pakko käyttää.

Paluu takaisin vapaisiin viikonloppuihin?

Aiemmin osastoja on koskenut ns. 2+2+2-malli, jossa kukin osasto on vuorollaan kasarmilla, maastossa ja lomalla kaksi viikkoa. Käytännössä varuskunnassa kuluu siis kuukasi, jonka jälkeen lomaa on kaksi viikkoa.