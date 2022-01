Himolukijat saavat 50 lukuvinkin listan vuoden alussa, ja monella on jo vauhti päällä

Helsinkiläisellä Riina Behlillä on tapana laatia listoja erilaisista asioista. Häneltä löytyy tarkat tiedot lukemistaan kirjoista.

– Rakastan listojen tekemistä. Saan suurta iloa, kun lukuhaaste on konkreettinen lista, johon voin täydentää lukemiani tai kuuntelemiani kirjoja.

Pääkaupunkiseudun kirjastojen Helmet-lukuhaaste on vuoden kestävä lukuprojekti, jossa lukija saa 50 erilaista vinkkiä lukemisen valitsemiseksi.

Kirjastoammattilaisten koostama lista tälle vuodelle on juuri julkaistu.

– Se on lisäkannustin ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kirjoista, Riina Behl sanoo.

Mikä kirja kertoo oikeudenkäynnistä?

Kirjassa sairastutaan vakavasti, kirjassa jää tai lumi on tärkeässä roolissa, kirjassa on oikeudenkäynti tai kirjan hahmoilla on yliluonnollisia kykyjä.