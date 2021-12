Kolmas koronarokotuskierros lähtemässä kunnolla vauhtiin Helsingissä alkuvuodesta – uusia rokottajia tulossa, myös työterveys pääsee osallistumaan talkoisiin

Nyt rokottajista on ollut pulaa, mutta rokottamisen vauhti kasvaa vuodenvaihteen jälkeen.

– Ajatuksena on, että kaikki pääsevat rokotukseen.

Rokottajista on kaupungissa kuitenkin yhä edelleen pulaa , kertoo Kinnunen. Tällä hetkellä rokottajia on Helsingissä hänen mukaansa satakunta.

– Teemme kovasti töitä sen eteen, että heitä saadaan lisää. Toki ongelmana on, että he sairastavat infektiotauteja ja koronaa niin kuin muutkin, hän toteaa.

Lisäksi osa rokottajista pitää perehdyttää tehtävään. Kinnunen on ilahtunut siitä, että hakemuksia rokotustehtäviin on tullut runsaasti.

– Tarkoituksena on ottaa kaikki pätevät rokottajat. Meillä on iso organisaatio, ja mahdollista on myös hyödyntää muiden palvelukokonaisuuksien työntekijöitä kuten terveydenhoitajia, miksei lääkäreitäkin.