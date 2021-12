Paloasemien rahoitusta voidaan käyttää jatkossa vaikka terveyskeskuksiin – nämä kolme asiaa muuttuvat pelastustoimessa hyvinvointialueiden myötä

Ylämyllyn paloasema on ulkoisesti kuin suuri autotalli. Juuri sitä se tavallaan onkin.

Liperin kunnassa sijaitseva asema on Pohjois-Karjalan pienimpiä. Se on tukikohta yhdelle paloautolle ja noin kymmenelle pelastajalle. He ovat pääasiassa vapaaehtoisia, jotka tulevat paikalle tarvittaessa.