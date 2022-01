Suomessa kehitetty älyneula pääsee markkinoille – piikki tietää missä sen kärki on, ja se voi parantaa merkittävästi esimerkiksi leukemialasten hoitoa

Injeqin tuotantotiloissa Tampereen Kaupissa on valmistettu älyneuloja jo kuukausien ajan. Kaikki on ollut valmiina sitä hetkeä varten, kun vuosia kehitelty älykäs injektioneula pääsee markkinoille. Työ palkittiin viimein joulukuun 21. päivänä, kun päätös CE-merkinnästä tuli.

Tamperelaisinnovaation erikoisuus on se, että älyneula tietää, missä sen kärki on. Ominaisuudesta on iso hyöty esimerkiksi silloin, kun leukemiaa sairastaville lapsille tehdään lumbaalipunktioita eli otetaan selkäydinnestenäytteitä. Neulan kärki pitää saada osumaan tarkasti selkäydinkanavaan.