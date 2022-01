Ravintoloiden sulkeminen on monen yrittäjän toive parempien korvausten takia – ravintoloiden helmet ovat nyt keskittymässä suuryhtiöille

– Se oli huono aika ostaa, todella huono. Silloin uskoin, että pandemia on kohta ohi, mutta se on vielä kaukana siitä.

Ravintola Old Sophien myynti on pudonnut puoleen pandemiaa edeltävistä ajoista. Imran Naveedin mukaan konkurssin vaaraa ei ole, mutta yrityksen kauppahinnan kattamiseen menee ennakkoarvioon verrattuna kaksinkertainen aika.

Rohkeus ja rahoitus kateissa

Isoilla pelin paikka yrityskaupoissa

Restelin toimitusjohtaja Mikael Backmanin mukaan hyviä liikepaikkoja kohtuullisella hinnalla on nyt tarjolla enemmän kuin aikoihin. Tässä bisneksessä hyvä sijainti on kaiken perusta.

– Vuokarataso on nyt parempi, kun ei ole ottajia yhtä paljon kuin ennen. Hyviä paikkoja voi saada normaaliin hintaan, kun hullu ylihinnan maksaminen on tippunut pois, Backman analysoi.

Restelin yritysostokampanjaa paheksuttiin

Kriisi avaa myös hyviä pelipaikkoja. Pandemian kuluessa Restel on kasvanut ja onnistunut lisäämään useita kymmeniä paikkoja. Sen tavoitteena on palata alan ykköseksi S-ryhmän ja Noho-Partnersin ohi.

Restel on osa Tradeka-osuuskuntaa, jonka edustajistossa on muun muassa Sdp:n ja Vasemmistoliiton kansanedustajia.

Kriisivuosi vähensi konkursseja, mutta lisäsi lomautuksia

Ravintola-alalle on odotettu konkurssiaaltoa tai jopa -tsunamia, mutta monen alalla toimivan yllätykseksi sellaista ei ole kuulunut. Tilastokeskuksen mukaan konkursseja on päinvastoin ollut vähemmän kuin ennen koronakriisiä.

Pandemian aikana valtio on antanut tukea vuokriin ja muihin kiinteisiin kuluihin, kustannustuessa on käynnissä viides kierros ja kuudes on valmisteilla. Verottaja on antanut maksuhelpotuksia, yrittäjät ovat voineet hakea myös työttömyyskorvausta ja työeläkeyhtiöt ovat joustaneet maksujärjestelyillä.