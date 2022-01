"Hoitotyön imago on kaamea", sanoo koulutusalajohtaja – hoitajista on pulaa, ja alan koulutuksen hakijamäärät ovat romahtaneet

Tiina Kirssi ei ryhtynyt hoitajaksi kutsumuksesta

Leikkaussalihoitajat voivat Tiina Kirssin mielestä vaikuttaa omaan työhönsä melko hyvin. Työyhteisö on hänelle tärkeä, se on kuin oma perhe.

– Sairaanhoitajan työ on vaativaa asiantuntijatyötä, joka edellyttää paljon osaamista ja päätöksentekokykyä. Meillä on myös hoitajia, jotka ovat teknologisesti orientoituneita tai kiinnostuneita kansainvälisistä tehtävistä, johtamisesta ja kehittämisestä.

Etelä-Savossa hoitajapula on yksi maan pahimmista

Hoitajapula ei ole uusi asia: jo kymmenen vuoden ajan on tiedetty, että suuret ikäluokat eläköityvät ja uusia hoitajia on koulutettava.

– Työtahti on kiihtynyt jo sen kahdeksan vuoden aikana, kun olen ollut alalla. On henkisiä ja fyysisiä rasitteita, niska- ja selkäongelmat, vuorotyö. Yötyön on todettu nostavan rintasyövän riskiä naisilla. Päivystyksessä potilaat kohdistavat hoitajiin työpaikkaväkivaltaa.

Tiina Kirssi sanoo miettineensä, jaksaako hän työssä eläkeikään saakka. Kirssin mukaan korona on ollut monelle hoitajalle viimeinen niitti, ja he ovat tehneet pitkään pohtimansa ratkaisun jättää ala kokonaan.

– Me teemme arvokasta työtä, mutta se ei näy arvostuksessa. Enkä puhu pelkästään rahallisesta arvostuksesta, vaikka siinäkin on korjattavaa. Kokonaisuus on pielessä ja tässä on ollut aikaa korjata se.