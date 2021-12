Viro pyytää Suomelta lupaa lahjoittaa kenttätykkejä Ukrainalle – Viro antamassa myös amerikkalaisia ohjuksia

– Haupitsien lahjoittamiseksi meidän on kysyttävä lupa Suomelta ja Saksalta, ja olemme sen prosessin aloittaneet näiden valtioiden kanssa, sanoo ERR:lle Viron puolustusministeriön kansainvälisen yhteistyön johtaja Peeter Kuimet .

Neuvostovalmisteista 122 mm:n haupitsia käytetään monessa maassa, ja Ukrainallakin niitä on ennestään toista sataa.

Tykkejä ja panssarintorjuntaa

Viro on tukenut Ukrainan puolustusta useita vuosia, muun muassa erikoisjoukoilla ja kouluttamalla. Viime vuonna Viro lähetti 2 300 Makarov-sotilaspistoolia. Päätös järeämmästä aseavusta tehtiin tämän vuoden lopulla, kun Venäjän hyökkäyksen uhka kasvoi.

– Ajatus on, että lahjoitamme sellaista kalustoa, mitä Ukrainalla on jo ennestään käytössä, sanoi Ylelle Viron puolustusministeriön tiedotusjohtaja Susan Lilleväli .

Kenttätykkien lisäksi on tarkoitus antaa useita kymmeniä amerikkalaisvalmisteisia Javelin-panssarintorjuntaohjuksia, sikäli kun Yhdysvallat antaa tähän luvan. Yhdysvallat on toimittanut Javelineja Ukrainalle myös suoraan, ja ne ovat siellä käytössä.

Venäjä on suhtautunut Ukrainan läntiseen aseapuun hyvin ärtyneesti. Venäjä miehitti vuonna 2014 Ukrainalta Krimin niemimaan ja ylläpitää sotaa Itä-Ukrainassa.

Lupahakemus tullut Helsinkiin

Virolaisten lupapyyntö tykkien lahjoittamisesta on tullut Suomen puolustusministeriölle keskiviikkoiltana, sanoo ministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Esa Pulkkinen Ylelle.

Hän muistuttaa, että Suomen omia puolustusteollisuuden tuotteita ei ole viety kriisialueille, mutta sanoo, että virolaisten pyyntö on eri asia ja vaatii perusteellisen harkinnan.

Virolla ylimääräisiä haupitseja

Suomesta hankittuja 122 mm:n haupitseja on Virossa yli oman tarpeen. Viron armeijalla on käyttöä vain noin puolelle siitä määrästä mitä niitä on maassa, ja tykkikaluston uusimisen myötä vanhat haupitsit ovat jäämässä pois käytöstä, sanoo Peeter Kuimet ERR:lle.