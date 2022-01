Pellikan perhe taistelee luontokatoa vastaan ja haluaa toimia niin kuin opettaa – talousmetsä sai rinnalleen suojelupalstan

Jo pieni kävelymatka Kristiina Tanila-Pellikan ja Petri Pellikan suojellulle metsäpalstalle on mielenkiintoinen.

Toinenkin Metso-suojelukohde on lähellä. Se on kallioisempi ja karumpi, Pellikoiden mielestä hyvin kaunista metsää sekin.

Kävelemme läpi perheen talousmetsän, jota hoidetaan jatkuvan kasvun periaatteella. Silmät osuvat matkan varrella metsittyneeseen tervahautaan. Siitä on aikoinaan viety tervaa rannikolle laivojen kunnossapitoon.

Jontua pitkin

– Kauriita on nähty aika lähellä meidän taloa, ja välillä lauma menee peltojen poikki. Varsinkin talvella näkee eläinten jalanjälkiä, kuten metsälintujen, ketun ja susienkin jälkiä. Toki hirvetkin tulevat lähelle. Aika vilkas paikka tämä on, Kristiina Tanila-Pellikka kuvailee metsää, jossa hän on retkeillyt, marjastanut ja sienestänyt lapsuudestaan saakka.