Uroksen omistaja Jyrki Hallikainen kasvatti omaisuuttaan myymällä palasia kulissiyhtiöstään ennen kulissien romahtamista

Teknologiayhtiö Uroksen omistaja Jyrki Hallikainen onnistui myymään yhtiöstään palasia ennen yhtiön kulissien romahtamista. STT:n tietojen mukaan Hallikainen on myynyt ainakin kahdelle kokeneelle sijoittajalle osuuden yhtiöstään.

Kumpikaan näistä kaupoista ei ole aiemmin ollut julkisuudessa, vaikka yhtiön johto on vihjannut useammista sijoittajista. STT:n tietojen mukaan molemmat ostajat kokevat, että Hallikainen harhautti heitä kertomalla harhaanjohtavia tietoja yhtiöstä.

STT:llä ei ole tiedossa ostajien henkilöllisyyttä, mutta toinen ostajista on Sveitsissä asuva ulkomainen sijoittaja.

Osuudet pieniä, mutta teknohuuman hinta korkea

Hallikaisen tarina meni laajasti läpi

Jyrki Hallikainen on toinen Uroksen perustajista ja omisti yhtiön perheenjäsentensä kanssa sen kasvun vuosina.

Hallikainen on oululaistaustainen liikemies, joka on pitkään asunut ulkomailla, ensin Belgiassa ja sittemmin Sveitsissä. Syksyn aikana Hallikainen on ilmoittanut kotipaikakseen Liechtensteinin. Todennäköisesti hän maksaa myyntivoitoistaan veroa Sveitsiin tai Liechtensteiniin.