Sara ja Rita Rantonen ovat Suomen mestareita ja Harjun Woiman ainoat kilpajunioritytöt – "Saa enemmän kovuutta kun painii poikia vastaan"

Harjun Woiman sali on siskoksille tuttu paikka. He aloittivat painiharrastuksen valmentaja-isänsä kanssa jo polvenkorkuisina.

Kovaa treeniä omasta halusta

– He ovat todella innokkaita harjoittelemaan. Esimerkiksi kun olimme viime uutena vuotena reissussa, he tulivat kyselemään kesken matkan, että milloin päästään taas treeneihin, kertoo Mika Rantonen .

– Iskä on aina sanonut, että voidaan lopettaa paini milloin vaan. Joskus isä voi kehottaa, että käy vaikka kävelylenkillä, mutta se on aina oma päätös, että käykö vai ei, sanoo Sara Rantonen.

Tyttöpainiin lisää vetovoimaa leireillä

Rantosen siskokset riisuvat verkkarit ja harjoittelevat painiotteita keskenään isänsä opastuksella. Tekniikkaa he pystyvät treenaamaan toisiaan vastaan, mutta otteluharjoituksiin painoeroa on liikaa.

Painia he harjoittelevat poikien kanssa, sillä he ovat ainoat tytöt Harjun Woiman kilpajunnuissa.

Seurojen välillä on kuitenkin suuria eroja. Tyttöjä on saatu erittäin hyvin painiin mukaan esimerkiksi Vaasassa, Porissa ja Helsingissä. Kilpailevien tyttöjen määrä on Painiliiton toiminnanjohtajan mukaan kasvanut tasaisesti kahden vuosikymmenen aikana.

Ratkaisua tyttöjen kiinnostukseen jatkaa kilpapainiuraa on haettu lisäämällä heille muun muassa matalan kynnyksen leiritystoimintaa. Lisäksi on perustettu potentiaalisille, kansainväliseen menestykseen tähtääville tytöille oma talli, Petra Junior Team, Kuortaneelle

Japani on hallinnut naispainin huippua 20 vuotta, ja Eurooppa on haastanut sitä parhaansa mukaan. Viime vuosina myös muu Aasia on nostanut tasoaan valtavast. Lisäksi USA ja Kanada ovat erittäin vahvoja naispainissa. USA:ssa naispaini on ollut viime vuosina yksi kasvavimmista urheilulajeista.