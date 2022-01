Uudellamaalla vuoden ensimmäinen vauva syntyi heti puolen yön jälkeen, Pirkanmaalla hieman ennen aamukolmea – korona-ajan vauvabuumi jatkuu

– Ihan vilkas yö on ollut synnytysosastoilla HUSin alueella, sanoo Naistenklinikan osastonhoitaja Maria Maurola.

Maurolan mukaan alkuvuosi on yleensä koko vuoden rauhallisin aika synnytysten suhteen, tammi-helmikuussa syntyy keskimäärin vähemmän vauvoja kuin keväällä ja kesällä.

– Tämän tulevan vuoden ennustettujen synnytysten määrä on samaa tasaista luokkaa kuin kahtena menneenä koronavuonna, ei kuitenkaan kasvava, sanoo HUSin Lohjan sairaalan synnytysosastonosastonylilääkäri Susanna Naukkarinen .

Espoosta Lohjalle synnyttämään

– Oli hyvä kokemus, kaikki meni toiveen mukaan. Olemme onnellisia uudesta perheenjäsenestä. Halusin, että meidän 2 vuotta 9 kuukautta vanha esikoinen saa veljen tai siskon, että he voivat kasvaa yhdessä, sanoo tuore espoolainen äiti Fatema Rezaie.

Rezaien mukaan korona-aika ei vaikuttanut heillä vauvan saamiseen, vaan oma elämäntilanne. Rezaie kertoo sopineensa miehensä kanssa, että he haluavat kaksi lasta lähekkäin ja hän lähtee sitten toisen lapsen vauva-ajan jälkeen töihin. Suunnitelmissa on myös ostaa oma asunto.

Synnyttäneiden määrä kasvussa Lohjan sairaalassa

Lohjan sairaalan synnytysosasto on nykyisin varsin suosittu. Osastolle tullaan synnyttämään myös pääkaupunkiseudulta.

– Meillä kasvu on noin 20 prosentin luokkaa, mikä on huomattava määrä. Monet äidit haluavat tulla juuri meille, sanoo ylilääkäri Susanna Naukkarinen.

Lohjan sairaalaan on palkattu lisää työvoimaa. Kätilöitä on Naukkarisen mukaan löytynyt kaikkiin virkoihin, vaikka alalla on työvoimapula.