Moni sähköyhtiö tarkistaa vuodenvaihteessa toistaiseksi voimassa olevia sopimuksiaan – omakotiasujan sähkölasku voi nousta kymmeniä euroja kuukaudessa

Sähkön hurja hinnannousu on nostanut pörssisähkön hintaa, mutta nyt se alkaa näkyä myös niiden kuluttajien kukkaroissa, joilla on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus.

Sähkömarkkinoiden hintapiikit näkyvät hinnassa heti niillä, joilla sopimus on sidottu pörssisähköön.

Esimerkiksi Helenin Perussähkö-sopimusten hinnat nousevat vuodenvaihteessa noin kolmella sentillä kilowattitunnilta, ja uusi hinta on 10,79 senttiä / kWh.

– Sähkön hinta on vähän kuin bensan hinta: kun markkinahinnat nousevat, kustannukset nousevat lähes saman tien ja silloin hintamuutokset näkyvät myös asiakkaille, sanoo Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa .

Noin 100 000 asiakasta palvelevalla Tampereen Sähkölaitoksella toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintoja on viimeisen puolen vuoden aikana nostettu kahdesti – viimeisin, tammikuun lopulla voimaan tuleva korotus nostaa sähkön hinnan 11 senttiin kilowattitunnilta.

– Viimeinen puoli vuotta on ollut niin poikkeuksellinen, että hinnoittelumuutoksia on jouduttu tekemään tavallista useammin. Sitä ennen markkinahinta on muuttunut niin vähän, ettei ole ollut tarvetta, sanoo asiakkuusjohtaja Mikko Erma Tampereen sähkölaitokselta.