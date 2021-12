Autoilija ei päässyt yöllä ulos parkkihallista eikä päivystysnumero vastannut – selvitimme, miten näin voi tapahtua ja kuinka kannattaa toimia

Pysäköintitaloyhtiö Finnparkin operatiivinen johtaja Tami Koivuniemi myöntää, että tapauksesta on tullut ilmoitus ja sitä on alettu käydä läpi heti aamusta.

– Pysäköintilaitoksesta täytyy päästä pois, jos on hätätilanne tai vaikkapa onnettomuus. Sitä varten siellä on liukuportin vapautus- tai hätäkytkin. Mutta miksi se ei ole toiminut – se on ihan ensimmäinen selvitettävä asia.