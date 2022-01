Facebookin puskaradio-aktiivit haluavat vaikuttaa kotikuntansa kehitykseen – suurimmalle osalle jäsenistä keskustelun seuraaminen on viihdettä

Facebookin puskaradiot ovat yleisiä ja todella suosittuja. Ryhmiä on perustettu erinimisinä tuhansia ympäri Suomen.

Tuoreen kyselyn mukaan puskaradioiden käyttäjät jakautuvat vahvasti kahteen eri ryhmään. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista kertoi seuraavansa päivityksiä ja niiden alla käytäviä keskusteluja passiivisesti. Noin 15 prosenttia käyttäjistä osallistuu ryhmään aktiivisesti nostamalla esiin kotipaikkakunnan asioita päivityksissään. Sen lisäksi he jakavat esimerkiksi tapahtumatietoja ja pitävät esillä paikallisia palveluita.

Niin sanotut lueskelijat kokevat, että paikallisryhmien sisältö on pääasiassa viihdettä. Riitaisaakin draamaa seurataan sivusta mielellään. Lueskelijoiden mielestä ryhmän ilmapiiri on negatiivisempi kuin aktiivien mielestä.

Suonenjokinen Tatu Laine kuuluu paikallisen puskaradion ahkeriin päivittäjiin. Laine osallistuu myös seinällä käytäviin keskusteluihin ja nostaa mielellään esiin pikkukaupungin asioita. Ryhmässä on reilut 5 000 jäsentä.

– Kyllä se ilahduttaa, että voi kuitenkin aidosti vaikuttaa. Selkeästi puskaradiolla on yhteisöllinen merkitys ihmisille, Laine sanoo.

Välillä kunnissa myös karsastetaan puskaradioiden keskusteluja

Puskaradioita ei olla vielä hyödynnetty kunnan asukkaiden osallistamisessa. Kuntalaisten kuuleminen on kuitenkin valtava voimavara kunnan kehittämisessä Savogrow'ssa uskotaan. Siksi kehitysyhtiön kunnissa on toteutettu jo esimerkiksi robotin soittoja asukkaille .

– Puskaradiossa on potentiaalia olla yksi kunnan kehityskanavista, uskoo yhteisömanageri Heikki Skyttä .

Joskus kunnissa nähdään, että asioiden puiminen julkisesti puskaradiossa on ongelma. Skyttä kuitenkin uskoo, että kunnissa on herätty siihen, kuinka paljon ryhmissä on mukana ihmisiä.