Pakistanilaiset eivät osaa kunnolla äidinkieltään – samalla kun eliitti leveilee englannin taidoillaan, miljoonat eivät ymmärrä opetusta koulussa

– Mikä on urduksi 74? hän kysyi puhelimessa urduksi.

Ne ovat nimittäin todella vaikeita 20:stä eteenpäin. Niissä ei ole paljonkaan logiikkaa ja ne pitää opetella numero kerrallaan. Kaiken lisäksi maassa on usein tapana käyttää numeroita englanniksi. Melkein jokainen osaa ladella puhelinnumeronsa englanniksi. Siksi vielä vuosikausia urdun opiskelun jälkeen en osaa kunnolla numeroita, vaikka muuten kieltä sujuvasti puhunkin. En vain tarvitse niitä.

Yllätyin silti siitä, että myös paikallisilla on välillä ongelmia kielen kanssa. Siihen löytyy kuitenkin syy maan historiasta.

Koulutetuilla pakistanilaisilla on tapana sekoittaa puheessaan englantia ja urdua. Lause saatetaan aloittaa urduksi, mutta yhtäkkiä kieli vaihdetaan keskellä englantiin ja sitten taas takaisin urduun.

Aluksi en ymmärtänyt logiikkaa. Pian aloin tajuta, että usein tiettyjä ilmaisuja oli vain helpompi sanoa englanniksi. Actually (suomeksi: oikeastaan) on helpompi sanoa kuin dar asal mein. Urduksi ilmaisu myös kuulostaa kovin muodolliselta ja kömpelöltä.

Vain rikkailla on varaa päästä kalliisiin englanninkielisiin yksityiskouluihin.

Jos haluaa edetä yhteiskunnassa, englantia on osattava.

Jotkut ovat jopa ylpeitä siitä, miten huonosti he osaavat äidinkieltään. Nuoret saattavat teeskennellä brittiaksenttia puhuessaan urdua. Oikeasti enemmän suomalaista ärrää muistuttavaa kovaa äännettä aletaan pehmentää englantilaiseksi ärräksi. Alempien yhteiskuntaluokkien kömpelöä englannintaitoa ja vahvaa aksenttia taas pilkataan.

Hallitus onkin yrittänyt yhtenäistää koulutuspolitiikkaa, jossa maakunnilla on ollut paljon itsemääräämisoikeutta. Joillain alueilla käytettiin opetuskielenä englantia, joillain paikallista kieltä, muualla taas urdua. Pakistanin pääministeri Imran Khan on kritisoinut englannin eliittiasemaa koulutusjärjestelmässä. Nykyisen hallituksen aikana opetuskieltä on yritetty vaihtaa maanlaajuisesti urduun.