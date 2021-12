Pohjois-Pohjanmaan kuntosalit saavat olla auki tammikuussakin – kuusamolaiselta saliharrastajalta ei löydy ymmärrystä sulkemiselle

Pohjois-Pohjanmaalta alkanut päätös-valitus-päätös-valitus-ketju on nyt kohdassa, jossa aluehallintoviraston päätös sulkea Pohjois-Pohjanmaan liikuntatiloja ei tällä hetkellä päde, mutta itse valitus on hallinto-oikeudessa vielä käsittelemättä.

Moni kuntosali avasikin ensimmäisen hallinto-oikeuden päätöksen turvin ovensa jo eilen. Yksi niistä on kuusamolainen Hyvinvointikeskus, jossa Ilkka Karvonen oli treenaamassa perjantaina puoliltapäivin.

– Kyllä tuntuu hyvältä, on niin raikas ja hyvä olo nyt, Karvonen kertoo treenin jälkeen.

– Onhan tämä äärettömän poukkoilevaa ja epäloogista. Esimerkiksi kapakoissa voi kulkea, juoda kaljaa ja se on korkean tason riski. Samoin kaupat ovat tupaten täynnä, kun taas kuntosalilla meillä on ihan muutama kävijä, ja salit ovat isot. Sinne myös tullaan vain terveenä ja käytössä on sekä käsidesit että turvaetäisyydet, sanoo Karvonen.