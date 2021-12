Työterveyden koronarokotukset käyntiin Uudellamaalla ensi viikolla – terveysjätit povaavat, että edessä on "melkoinen rokotuspiikki"

Työterveydenhuolto on ollut pitkään mukana vuosittaisissa influenssarokotusten antamisessa. Nyt mukaan tulevat myös koronarokotteet. Työntekijä sai influenssarokotuksen Mehiläisen työterveydenhuollossa Helsingin Pasilassa marraskuussa.

Kolmannet koronarokotukset nopeutuvat merkittävästi työterveyshuollon mukaantulon myötä. Työterveysyrityksillä on rokotussopimuksia noin 130 kunnan kanssa, mutta lisää on tulossa tammikuussa.

Työterveysyritykset ennakoivat koronarokotusten huomattavaa kasvua työterveyshuollossa tammikuussa. Monet suuret kaupungit ja alueet ovat tehneet loppuvuodesta sopimuksia yritysten kanssa.

Yksi niistä on Uusimaa.

Ensi viikosta lähtien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella voi saada koronarokotuksen työterveyshoitajalta.

– Ensi viikolla lähtee joitakin tuhansia annoksia liikkeelle ja annetaan ensimmäiset rokotteet. Laajemmin työterveyden koronarokotukset alkavat viikolla kaksi, kun ihmiset palaavat lomilta, Espoon terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen kertoo.

Uusi toimintamalli mahdollistaa koronarokotuksen saamisen työterveyshuollossa kaikille HUS-alueen yritysten työntekijöille asuinpaikasta riippumatta.

Käytännössä siis Lahdessa asuva, mutta porvoolaisessa yrityksessä työskentelevä ihminen voi saada koronarokotuksen työterveydestä.

Lopullisen päätöksen koronarokotteiden antamisesta tekee työnantaja.

– Luulen, että tämä yhteistyö nopeuttaa merkittävästi rokotuksia, Paananen sanoo.

Terveystalon Piia Aarnisalo kertoo, että yrityksiltä on tullut suuri määrä yhteydenottoja kolmansien rokotusten järjestämisestä työntekijöille. Kuva: Pihlajalinna

Suurimmat alan toimijat Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna ennakoivat kiireistä alkuvuotta työterveydessä. Yritysten kiinnostus käyttää työterveyshuoltoa työntekijöidensä rokottamiseen on ollut kovaa.

– Olemme varautuneet hyvinkin suureen kasvuun verrattuna enimmäiseen ja toisen rokotuskierrokseen. Yrityksiä, joiden kanssa keskustellaan kolmansista rokotuksista on todella paljon ja heillä on hyvin paljon henkilökuntaa. Tästä tulee melkoinen rokotuspiikki työterveyshuoltoon tammikuussa, Terveystalon lääketieteellisten toimintojen johtaja Piia Aarnisalo kertoo.

Rokotusasetuksen ja rokotusjärjestyksen muutos mahdollisti työterveyden mukaantulon aiempaa laajemmin.

Työterveysyrityksillä on rokotussopimuksia nyt noin 130 kunnan kanssa, mutta lisää on tulossa tammikuussa. Suurin lisäys sopimuksiin tuli Uudeltamaalta, jossa on 24 kuntaa.

Rokottamattomat helpompi saavuttaa työterveyden kautta

Myös eduskunnan käsittelyssä vielä oleva korvaustaksan nosto lisää yritysten halua suojata työntekijänsä, vaikka hinta ei ole kaikille yrityksille ollut määräävä tekijä. Koronarokotteen Kela-korvausta on tarkoitus nostaa 10 eurosta 16 euroon.

– Hinta ei ole ollut ongelma. Yrityksillä on ollut kova tahtotila saada rokotuskattavuus työpaikalla mahdollisimman korkeaksi. Eristykset ja poissaolot tulevat kalliimmiksi kuin rokotteen antaminen, Pihlajalinnan johtava työterveyslääkäri Mervi Viljamaa huomauttaa.

Pihlajalinnan Mervi Viljamaan mukaan työntekijöiden eristykset ja poissaolot tulevat kalliimmiksi kuin koronarokotteen tarjoaminen. Kuva: Pihlajalinna

Mehiläisen liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf puolestaan arvioi korvaustaksan noston olevan yrityksille merkittävä asia.

– Epäilen, että nykyisellä korvaustaksalla liian suuri osa kustannuksista on koitunut työnantajan maksettavaksi. Uskon, että uudella taksalla entistä useampi työnantaja on valmis rokottamaan työntekijänsä työterveyshuollon kautta, Asklöf sanoo.

Myös rokotukset tähän asti väliin jättäneet työntekijät on helpompi saavuttaa työterveyden kautta.

– Työterveyden mukaan ottamisella rokotuspaikkojen määrä kasvaa ja ihmisten hakeutuminen rokotuksiin on mahdollisimman helppoa. Tällöin voi hakeutua rokotuksiin kotipaikassa, työpaikalla tai matkan varrella kotikunnasta riippumatta. Jo aiemmin on huomattu, että mitä helpompaa rokotuksen hakeminen on, sitä parempi rokotuskattavuus saadaan, Asklöf korostaa.

Mehiläisen Johanna Asklöf uskoo, että rokotteen ottamisen helpottaminen nostaa rokotuskattavuutta. Kuva: Mehiläinen

Lisäkädet taas vapauttavat kuntien resursseja muiden ryhmien rokotuksiin ja helpottavat kuntien terveydenhuoltoa. Esimerkiksi neuvoloista ja kouluterveydenhuollosta rokottamaan siirtyneet terveydenhoitajat voivat palata omaan tehtäväänsä.

Työterveys saa rokotteita viikoksi kerrallaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kolmatta koronarokoteannosta yli 18-vuotiaille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Syynä on rokotteiden suojatehon heikkeneminen ajan myötä.

Rokottaminen on pääosin kuntien vastuulla. Kolmansien annosten jakaminen on kuitenkin edennyt hitaasti, sillä koronarokottajista on huutava pula.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin luovuttaa koronarokotteet työterveysyrityksille, jotka hoitavat rokotukset itsenäisesti kansallisia ohjeita noudattaen.

HUSin sopimusneuvotteluista vastannut Markus Paananen vakuuttaa, että rokotteita riittää sekä kunnille että työterveyshuoltoon.

Työterveyshuollot saavat rokotteita tarpeen mukaan noin viikoksi kerrallaan. Näin ei pääse syntymään hävikkiä.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23 asti.