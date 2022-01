Huoli työttömyydestä hiipui, huoli eriarvoistumisesta kasvoi – katso, kannatko samoja huolia kuin muut suomalaiset

Samalla huoli työttömyydestä on vähentynyt merkittävästi vuoden takaisesta. Vuosi sitten työttömyys oli suomalaisten toiseksi merkittävin huolenaihe (39 %), mutta nyt siitä on huolissaan enää 17 prosenttia vastaajista.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen pitää tulosta yllättävänä, mutta katsoo selitykseksi sen, että Suomen taloudella on mennyt viime aikoina varsin hyvin.

– Vire on kääntynyt paljon positiivisemmaksi. Pandemiasta on selvitty taloudellisesti paljon vahvemmin kuin olisi uskottu. Viimeaikaisiin rajoituksiin saakka on eletty oikeastaan kaikkien aikojen kulutusjuhlaa.