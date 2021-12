Ravintolapäällikkö jakoi lomautuslaput joululahjaksi, lataa nyt suorat sanat tilanteesta: "Rajoitukset ovat perseestä"

Työntekijät lomautetaan jo toista kertaa koronarajoitusten takia, koska töitä ei ole tarjota. Ensimmäiseksi viideksi päiväksi he joutuvat omavastuuajalle eli eivät saa työttömyyskorvauksia.

– En sano, että rajoitukset ovat väärin. Ymmärrän ne ihan täysin, mutta matalapalkka-alalla omavastuuajalle jääminen kahdesti kahden vuoden aikana on kohtuuton tulojen menetys. Monelle on vaikea pala, kun toimeentulo loppuu yks kaks itsestä riippumatta, eikä rahaa tule hetkeen mistään, Sauri sanoo.

– Tuntuu hullulta katsoa huomenna alkavia alennusmyyntejä. On okei, että porukka pyörii siellä ruuhkissa, mutta ravintoloissa ei voi pitää vaikka 50 prosenttia paikoista käytössä.

PAM perää työttömyyspäivärahojen nostoa

Hoitajat ovat saaneet koronabonuksia. Kulttuurialalle ja ravintoloillekin on jaettu tukia. Monet saivat rahaa myös Business Finlandilta. Ravintola-alan työntekijät eivät kuitenkaan ole saaneet lainkaan korvauksia menetetyistä tuloistaan.

– Olisi vähintäänkin kohtuullista, että valtio korvaisi näitä edes jollain tasolla. Se antaisi uskoa, että järjestelmä on edes jollain tasolla reilu, Sauri toteaa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on esittänyt koko korona-ajan, että koronan takia lomautettujen alimpia työttömyyspäivärahoja pitäisi nostaa määräaikaisesti.

Ravintola-alan työntekijöistä noin 80 prosenttia on ollut lomautettuna koronarajoitusten takia, selviää PAMin syksyisestä kyselystä. Alalla on 70 000–80 000 työntekijää, joten lomautettuina on ollut kymmeniä tuhansia ihmisiä.