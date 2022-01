Kaupat lupaavat siirtää koronan kotitestien veroalen kokonaisuudessaan hintoihin heti vuoden alussa

Hallitus päätti joulukuussa pika-aikataululla poistaa kotitesteiltä 24 prosentin arvonlisäveron väliaikaisesti vuodeksi. Tavoitteena on helpottaa pandemian torjuntaa ja tehdä koronaviruksen testaamisesta helpompaa ja edullisempaa.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo, että kotitestin hinta ryhmän myymälöissä laskee vuoden ensimmäisenä päivänä 3,89 euroon. Alennusta on hänen mukaansa aavistuksen enemmän kuin täysi arvonlisäveron poisto itsessään edellyttäisi.

– Testien kysyntä on edelleen kovaa. Tämän päivän jälkeen olemme myyneet yli 700 000 testiä, Päällysaho kertoi perjantaina sähköpostitse.

Myös K-kaupat siirtävät veronalennuksen täysimääräisenä hintoihin. K-kaupoissa uusi hinta on 3,99 testiltä, kertoo Keskon myynnistä ja omista brändeistä vastaava johtaja Tuuli Luoma .

K-kaupat myivät jouluviikolla yhteensä lähes 200 000 testiä. Testeistä on ollut kovan kysynnän vuoksi aika ajoin puutetta. Keskosta kerrotaan, että saatavuus paranee alkavana vuonna vaikka arvonlisäveroalennuksen odotetaan lisäävän kysyntää jonkin verran.

Apteekit päättävät hinnasta itsenäisesti

– Apteekkariliitto on viestittänyt jäsenyrityksilleen valtiovarainministerin toiveen, että veron poisto näkyy myös hinnoissa, sanoo proviisori Elina Aaltonen liiton viestinnästä.

Yliopiston Apteekissa yhden kappaleen vanha hinta on 5,90 euroa.

Kotitesteistä on ollut aika ajoin pulaa. Testejä on useita, mutta ylivoimaisesti yleisin Suomessa myyty on Bosonin Kiinassa valmistama antigeenipikatesti.