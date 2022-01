WHO:n johtaja luottavaisena: Tämä on se vuosi, kun päätämme koronapandemian

– Astuessamme tämän pandemian kolmanteen vuoteen, olen luottavainen, että tämä on se vuosi, jolloin pysäytämme sen – mutta vain, jos teemme sen yhdessä, Tedros kirjoittaa.

Johtaja kuitenkin painottaa maailmalla olevan nykyisellään aiempaa enemmän koronan vastaisia työkaluja. Virusta vastaan on uusia hoitomuotoja, joiden uskotaan helpottavan hoitoon pääsyä ja vähentävän kuolleisuutta. Lisäksi maailmalla on annettu yli 8,5 miljardia rokoteannosta, joilla on pelastettu miljoonia ihmishenkiä.