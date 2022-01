Tummasta ja huokoisesta Ryugu-asteroidista Maahan kaapatusta näytteestä löytyi vettä ja orgaanisia aineita

Maan liepeiltä seuraavaan kohteeseensa kääntyneen Hayabusa2:n haaste on Ryugun-matkaakin suurempi. Lento on pitempi, kohde on pienempi ja se pyörii villisti akselinsa ympäri ja reitti vie lähemmäksi Aurinkoa kuin luotainta rakennettaessa suunniteltiin.

Kuva: Jaxa