Poliisi loukkaantui poliisiautoa kohti ammutusta raketista Järvenpäässä

Poliisi on loukkaantunut, kun poliisiautoa kohti ammuttiin ilotuliteraketti Järvenpäässä, vahvistaa Itä-Uudenmaan poliisin johtokeskus. Poliisin tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) poliisit olivat palaamassa tehtävältä autoonsa.

– Poliisit olivat kotihälytyskeikalla hillitsemässä juhlijoita, kun raketit ammuttiin. Poliisi on ottanut kiinni nuoren naisen ja miehen, sanoo päivystävä tutkinnanjohtaja Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisista.

Minkkisen mukaan loukkaantunut poliisi on saanut sairaalahoitoa ja on nyt sairasalomalla. Hän on tiettävästi saanut kuulovaurion.