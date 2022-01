Ulkoministeri Haavisto Ykkösaamussa: "On tärkeää, että Biden on vahvistanut tuen Ukrainan koskettomuudelle"

On ollut tärkeää, että Yhdysvallat ja presidentti Joe Biden on vahvistanut Yhdysvaltain tuen Ukrainan itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle, arvioi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Ylen Ykkösaamussa.

– Tämä on ollut myös se ilmaus, jota Eurooppa, EU ja Suomi on käyttänyt. Tuemme Ukrainaa tietysti siinä, että siihen ei kosketa, Haavisto sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Biden on sanonut Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille , että Yhdysvallat liittolaisineen tulee vastaamaan päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Presidentit keskustelivat puhelimitse eilen sunnuntaina.

Ensisijaisesti pakotteita ja taloudellisia sanktioita

Haavisto sanoi, että lännessä negatiivisen skenaarion valmistelussa on keskitytty hänen nähdäkseen ensisijaisesti pakotteisiin ja taloudellisiin sanktioihin.

Yhdysvaltojen ja Venäjän on määrä neuvotella Ukrainan kriisistä maanantaina 10. tammikuuta. Venäjä on keskittänyt kymmeniätuhansia sotilaita Ukrainan rajojen läheisyyteen, mikä on aiheuttanut Ukrainassa ja Yhdysvaltojen liittolaisissa pelkoja siitä, että Venäjä valmistelee hyökkäystä Ukrainaan.