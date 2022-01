Ylen aluevaalikone: Kuntien erilaiset sote-palvelut jakavat ehdokkaiden mielipiteitä – lääkintöneuvos: ''Ei Kuusamossa oleteta, että neuvola on kilometrin säteellä''

Päättäjät valitaan pian

Parikkalassa pidetään palveluista kiinni

Pohjoisessa pitkät etäisyydet ovat peruskauraa

– Ei Kuusamossa oleteta, että neuvola on kilometrin säteellä. Siellä sanotaan suoraan, että mitä te vaahtoatte, meillä on neuvolaan 70 kilometriä. Se on heidän oma valintansa, että he asuvat näin, Pikkujämsä sanoo.