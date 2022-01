Peuraestesilta pysäyttää sorkkaeläimen ennen ajotietä – tassuttelijat pääsevät turvallisesti yli

Valkohäntäpeurojen ja kauriiden hyppely teille autojen eteen on todellinen ongelma eri puolilla maata.

Eläinten reittejä ohjataan muualle esimerkiksi riista-aitojen avulla. Aitoihin on kuitenkin jätettävä aukkoja muun muassa ajoneuvoliikenteen vuoksi.

Peuraestesilta on yksi ratkaisu, jolla yritetään torpata sorkkaeläinten pääsy ajotielle. Kyseessä on ritilästä tai putkista rakennettu silta, jonka yli pääsee autolla, mutta josta sorkkaeläimen on hankala kulkea.