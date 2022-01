Kuntosalit suljettiin täysin, vaikka THL ei luokitellut niitä merkittävän koronariskin piiriin – yrittäjät odottavat oikeuksien päätöksiä

Fitness Village Kaisaniemen toimitusjohtaja Riku Kekkonen on tehnyt jo toisen valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen aluehallintoviraston sulkupäätöksistä.

– Nyt olisi sesonki päällä, jos vaan elinkeinoa voisi harjoittaa. Se on meiltä kielletty, kun sulku on päällä. Toivotaan, että se ei jatku, koska tärkeät ajat olisivat meille tiedossa. Myynti painottuu tammi-helmikuuhun, Kekkonen kertoo.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on tullut tähän mennessä kuntosaleilta vireille 26 valitusta Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen rajoituspäätöksistä. Hallinto-oikeus arvioi saavansa ratkaistua suurimman osan näistä viimeistään keväällä.

– Meillä on kymmeniä työntekijöitä. Kaikkien osalta joudutaan pistämään peli poikki.

Kuuden salin yhteisen asianajajan Mika Uunimäen mukaan tavoitteena on selvittää, oliko sulkuun lailliset perusteet, vai olisivatko aiemmat rajoitukset olleet riittäviä. Ennen täyssulkua salien henkilömäärää rajoitettiin kymmeneen ihmiseen kerrallaan.

– Hitaasti tämä on edennyt. Voisi toivoa, että päätös tulisi vuoden sisällä valituksen tekemisestä, Uunimäki sanoo.

Myös Kuntokeskus Liikku, jolla on 28 salia ympäri Suomen, on tehnyt valituksia avien päätöksistä muun muassa Pohjois-Suomen, Vaasan ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuksiin.

THL: Yksilöurheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat vähäisen riskin luokassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut, (siirryt toiseen palveluun) että yksilöurheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat kuuluvat vähäisen riskin tilanteisiin.

THL:n mukaan vähäisen riskin tilanteissa koronavirustartunnan ja taudin leviämisen todennäköisyys on pieni. Tällaisissa tilanteissa kontaktit ovat tyypillisesti lyhytkestoisia. Tartuntariski pienenee sisätiloissa ilmanvaihdolla, maskeilla, käsihygienialla sekä ruuhkien välttämisellä.

Hallitus ohjaa, avi päättää

– THL:n riskinarviotaulukko on esimerkinomainen. Siinä yksilöurheiluun käytettävät sisäliikuntatilat on arvioitu matalan riskin tiloiksi. Kuntosaleja taulukossa ei mainita erikseen. Esimerkiksi HUS-alueella tilanne on arvioitu niin, että kaikki tilat oli välttämätöntä sulkea 58 g -pykälän mukaan.