Lahden messuhallissa alkaa poikkeuksellisen laaja huumeoikeudenkäynti – rikosvyyhdin jäljille päästiin osin FBI:n avulla

Syyttäjä Timo Honkahuhdan mukaan tapaus on poikkeuksellinen, sillä syytettyjen jäljille on päästy osin kansainvälisen Greenlight-rikostorjuntaoperaation ansiosta.

Vastaajina tunnettuja nimiä

Oikeudenkäynnissä vastaajien listalla on nimiä, jotka on aikaisemmin julkisuudessa liitetty muihin rikoksiin ja liivijengeihin. Vastaajana on muiden muassa Esko Eklund, jonka syyttäjä on aiemmin nimennyt moottoripyöräjengi Cannonballin johtajaksi. Eklund on kiistänyt tämän.