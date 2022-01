Muovin uusi ympäristöuhka yllätti tutkijat: Rantavesien pienet eliöt liftaavat muovijätteiden kyydissä asuttamaan avomerta

Pohjoiselle Tyynellemerelle, Kalifornian ja Havaijin väliin, on kertynyt pyörteeksi arviolta 79 000 tonnia ihmisten muovijätettä. Se on enimmäkseen jauhautunut pienenpieneksi mikromuoviksi, mutta joukossa on myös muun muassa poijuja, pulloja ja muuta kelluvaa.