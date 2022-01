Tutkijat löysivät yhteyden masennuksen ja tupakoinnin välille – "Ei ihminen siksi tupakoi, että se maistuisi niin hyvältä"

Suomi on matkalla kohti savuttomuutta vuoteen 2030 mennessä. Tupakointi on vähentynyt, mutta matkalla on yksi kasvava kuoppa: nikotiini.

Tupakointia tai nuuskaamista pidetään usein jokaisen omana asiana. Terveydenhoitohenkilökuntakaan ei aina rohkene ottaa aihetta puheeksi vastaanotolla. Kuva: Petteri Bülow / Yle