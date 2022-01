Intia aloitti teinien koronarokotukset omikronaallon pelossa – tartunnat taas nousussa, kaupungeissa uusia rajoituksia

– Se on kuin uudenvuoden lahja lapsille, Soumandeep sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Noin 1,4 miljardin asukkaan Intiassa on maailman eniten teini-ikäisiä kansalaisia. Unicef arvioi, että heitä on noin 253 miljoonaa.

Koulut rokotuspisteinä

Nuoret voivat saada koronarokotteen koulussa. Koulut on käsketty ilmoittamaan tiloissaan annettujen rokoteannosten määrä osavaltioiden viranomaisille.

– Jotkut oppilaat jännittävät ensimmäistä piikkiään. Mutta me tarjoamme heille hedelmiä ja yritämme pitää heidät kiireisinä luokissa, sanoi julkisen koulun johtaja Fateh Singh Rawat uutistoimisto Reutersille.

Pääministeri Narendra Modin kotiosavaltiossa Gujaratissa viranomaisten tavoitteena on antaa tällä viikolla ensimmäinen rokoteannos 3,6 miljoonalle nuorelle.

– Vetoamme vanhempiin, jotta he tekisivät yhteistyötä ja varmistavat, että lapset rokotetaan mahdollisimman pian, sanoi Gujaratin terveyskomissaari Jai Prakash Shivahare uutistoimisto Reutersin mukaan.

Käyrä kääntyi uuteen nousuun

Viime vuoden loppupuolella Intian koronatilanne oli suhteellisen hyvä. Marras-joulukuussa 1,4 miljardin asukkaan maassa rekisteröitiin useina päivinä rekisteröitiin alle 10 000 tartuntaa, mutta viime päivinä uusien tapausten määrä on kääntynyt jälleen nousuun.

Maanantaina uusia tartuntoja kirjattiin 33 750 ja uusia koronaan liittyviä kuolemia rekisteröitiin 123. Intian terveysministeriön mukaan maassa on tähän mennessä havaittu noin 1 700 omikrontapausta.

Esimerkiksi Delhiin ja eteläiseen teknologiakaupunkiin Bengaluruun on julistettu yöllinen ulkonaliikkumiskielto ja ravintoloiden sekä baarien asiakasmääriä on rajoitettu.

Kouluja on siirretty etäopetukseen esimerkiksi Mumbaissa, turistien suosimassa Goassa ja Länsi-Bengalin osavaltiossa. Myös Goaan on tulossa pian yöllinen ulkonaliikkumiskielto kello 23–06, kertoo Times of India -lehti (siirryt toiseen palveluun).