Pienyrittäjä miettii, jatkuvatko työt hyvinvointialueiden aloittaessa – "Olen ajatellut, että toivottavasti yhteistyö jatkuu"

Pitkän linjan sote-yrittäjä on uuden edessä, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa.

– Tietysti se arveluttaa itseä ja asiakkaita, että mitä sitten tapahtuu. Mikä tilanne on sitten, kun hyvinvointialueet aloittavat, Tuomi sanoo.

Tuomen yritys työllistää yrittäjän itsensä lisäksi viisi muuta henkilöä. Asiakkaita yrityksellä on noin 40. Niistä noin puolet on Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kymsoten palveluseteliasiakkaita.

– Olen ajatellut, että toivottavasti yhteistyö jatkuu. Haluan, että maassa on yksityisiä pienyrittäjiä. Tämä on toivomus.

Pienet yritykset osana tuotantoa

Suomessa on Suomen yrittäjien mukaan noin 18 200 sosiaali- ja terveysalan yritystä. Neljä viidestä yrityksestä on enintään neljän hengen yrityksiä.

Joukossa on esimerkiksi kuntoutusyrittäjiä kuten fysioterapeutteja, lääkäripalveluyrittäjiä, kotihoitoyrittäjiä ja optikkoja.

Tarvitaan oikeanlaista kilpailutusta

Kymen Yrittäjien mukaan kilpailutus on avainasemassa, jotta myös pienet sote-yritykset pääsevät tuottamaan palveluja.

– On tärkeää, että osataan kilpailuttaa oikein eli riittävän pieninä kokonaisuuksina, jotta pienet yrittäjät voivat osallistua, aluejohtaja Kari Jääskeläinen sanoo.

– Omiin palveluihin ei saada palkattua henkilökuntaa, mutta huomataan, että yksityisellä sektorilla on vapaata kapasiteettia. Tai on näyttöä, että yksityinen sektori pystyy toiminaan kustannustehokkaammin. Varsinkin näissä tilanteissa on hyvinkin perusteltua esittää vaihtoehtoa julkisille palveluille, sanoo Lehto.