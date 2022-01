Luonnollisuus jyllää hiustrendeissä, ja väri haetaan läheltä omaa: "Radikaaleja muutoksia ei nyt haeta, kun menoja ja juhlia on vähemmän"

Luonnollisuus on ollut vallalla hiusvärimuodissa pitkään, mutta suunta on entistä vahvempi, sanoo hiusmuotoilija Perttu Paski Hiussalonki Katalookista Seinäjoelta.

– Halutaan kokeilla vähän, miltä tuntuisi olla luonnollisempi. Radikaaleja muutoksia ei nyt haeta, kun moni on etätöissä, ja juhlia ja menoja on vähemmän, sanoo Hakala.

– Trendi on viime vuosina suosinut raidoittamista ja pohjoismainen hius on hyvä pohjaväri vaaleille raidoille. Käyntiväli voi olla jopa neljä kuukautta, sanoo Tomi Yrjänä nimeään kantavasta hiusstudiosta Kokkolasta.

Miten oman värin saa takaisin?

Mutta miten oman värin saa takaisin? Hiusmuotoilija Perttu Paski muistuttaa, että ultravaaleaksi blondattu hius on vaikea "täyttää", koska käsitelty hius ei ime väriä. Ensin siihen on laitettava jotain punaista ja sen jälkeen alkaa täyttää hiusta muulla värillä.

– Tällä hetkellä on kaksi trendiä. Luonnollisuus on ollut trendinä pitkään, mutta myös uutta kaivataan, kun tässä tilanteessa on oltu pitkään. Nyt halutaan enemmän myös räväkkää, sanoo Pauliina Taivassalo Day to Daystä Vaasasta.