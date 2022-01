Kun Perttu Paarman lapsi sairastuu, tilaa hän kotiin lastenhoitajan – Työnantajan maksaman hoitopalvelun suosio kasvoi jyrkästi syksyllä

Paarman perhe on turvautunut sairaan lapsen hoitopalveluun puolen tusinaa kertaa: korvatulehduksessa, flunssassa ja kuumeessa. Hoitopalvelu on johtotehtävissä olevan Perttu Paarman työsuhde-etu, jonka hänen työnantajansa maksaa.

– Äärimmäisen hyödyllinen palvelu. Meillä tämä on ollut arjen pelastus, yksi murhe vähemmän, sanoo Perttu Paarma.

Paarman vaimo on tällä hetkellä kotona 9 kuukautta vanhan vauvan kanssa. Vanhempien mielestä olisi kohtuutonta, jos vaimo joutuisi hoitamaan sekä vauvaa että sairasta lasta.

Syksyn raju flunssa-aalto on saanut yritykset kiinnostumaan ennennäkemättömällä tavalla sairaan lapsen hoitopalvelusta.

Kolmesta isosta hoitopalvelua tarjoavasta yrityksestä kerrotaan, että kysyntä on noussut syksyn aikana hurjasti ja uusia asiakasyrityksiä on tullut roimasti. Pilkkeellä on noin 500, Hoivanetillä 340, Mehiläisellä 100 asiakasyritystä Suomessa.