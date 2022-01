Yhdysvalloissa tartuntalukujen odotetaan ylittävän pian jopa miljoonan päivässä – arkeen paluun alkaessa katse kääntyy sairaaloihin ja kouluihin

Samanlaisia suunnitelmia on Kaliforniassa, jossa kotitestejä on jaettu noin kuudelle miljoonalle julkisen puolen koululaiselle.

Yhdysvalloissa on todettu viime päivinä keskimäärin 400 000 uutta tartuntaa päivittäin. Asiantuntijat pelkäävät juhlapyhien jälkeen tartuntapiikkiä, joka johtaa miljoonien ihmisten eristämiseen lähiaikoina.

Lentokaaoksessa pitkiä aikoja odottaneet epätoivoisia

Yhdysvalloissa matkustajille suurta päänvaivaa on aiheuttanutmyös lentoreittien muuttamien, sillä myös uudelleenreititettyjä lentoja on peruttu.

– Tämä on järjetöntä. Nyt peruttiin jo kolmas lento, enkä vain pääse kotiin. Minun piti olla kotona jo neljä päivää sitten, Chicagon lentokentällä jumissa ollut Haley kiivaili Twitterissä.

Lentoliikenne on sakannut ainakin Chicagon, Atlantan, Denverin, Detroitin, Houstonin ja Newarkin kentillä.

Sairaalat joutuvat nyt tositestiin

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitteli sunnuntaina, että uutiset omikronin lievemmistä oireista ei tuo helpotusta maan kiihtyvään tilanteeseen. Sairaalapotilaiden määrä on noussut maassa 31 prosenttia viime viikkoon verrattuna.

– Kun on näin paljon tapauksia ja vaikka sairaaloissa olevien määrä olisi pienempi kuin deltamuunnoksen vuoksi, on silti suuri vaara, että sairaalat täyttyvät nopeasti ja koko terveydenhoitojärjestelmä on vaarassa, sanoi Fauci (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina CNN:lle.