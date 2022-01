Ylen aluevaalikone: Vihreiden ja kokoomuksen ehdokkaat ovat muita valmiimpia tinkimään kotikuntansa palveluista koko hyvinvointialueen edun hyväksi

Tänään tiistaina 4. tammikuuta yleisölle avatussa Ylen aluevaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun) ehdokkaat ovat vastanneet siihen, ovatko he valmiita tinkimään oman kotikuntansa palveluista, jos se on koko hyvinvointialueen etu.

Vihreiden sijaispuheenjohtaja Iiris Suomela on ehdolla Pirkanmaalla. Hänen mielestään tällainen vastakkainasettelu on usein hyvin lyhytjänteistä ja keinotekoista.

– Vastauksena kysymykseen ajattelen kuitenkin, että aluevaltuutetut on valittu edistämään koko hyvinvointialueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tällöin on valittava kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu – ei pyrittävä edistämään oman kunnan etua muiden kustannuksella, Suomela linjaa.

Palvelujen sijainti on vaalikeskustelun pääaiheita

– Oripää on pieni paikkakunta. Meilläkin tulee turvata ihmisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut lähellä ihmistä. Uusilla hyvinvointialueilla on kyllä mahdollista keskittää vaativia sairaanhoidon tehtäviä, mutta erityisesti peruspalveluiden tulee olla lähellä, Saarikko katsoo kysymystä kotikuntansa Oripään näkökulmasta.

Varsinais-Suomessa on ehdolla myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson. Hän tunnustaa, että monilla pienemmillä paikkakunnilla on suuria huolia siitä, miten oman paikkakunnan palveluille käy, jos suurin osa aluevaltuuston päättäjistä on muilta paikkakunnilta.