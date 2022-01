Pienen kunnan sähköyhtiö ei peri kuukauden siirtomaksuja – johtaja: "Moni asiakas on hankalassa tilanteessa, kun energian hinta on noussut"

Vajaan 8 000 asukkaan Keminmaassa kunnan sähköyhtiö on päättänyt olla perimättä joulukuun siirtomaksuja. Energiaviraston arvion mukaan kyseessä on ainoa sähköyhtiö Suomessa, joka on päätynyt tähän ratkaisuun.

Kuluttajien sähkölaskut ovat kasvaneet viime aikoina energian hinnan nousun vuoksi. Arkistokuva. Kuva: Petteri Bülow / Yle