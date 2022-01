Paperi on nyt huippukallista ja saatavuus kortilla – pulan takia ensi vuoden kalentereitakaan ei ole saatu vielä painoon

Uusi vuosi on vasta pyörähtänyt käyntiin, mutta kalenterivalmistaja Ajaston katse on jo vuodessa 2023: ensi vuoden kalentereita pitäisi alkaa painaa näillä hetkillä.

Paperin saatavuus on nyt niin heikko ja hinnat korkealla, ettei Ajaston käyttämiä paperilaatuja ole kerta kaikkiaan ollut saatavilla. Paperitoimituksissa on pahimmillaan kuukausien viive – Ajaston toimistolla odotetaan parhaillaan syyskuussa tehtyjä tilauksia saapuviksi.

Saksalaiseen Schneider Groupiin kuuluva Ajasto valmistaa vuosittain noin kolme miljoonaa kalenteria. Salo on ollut 135-vuotiaan yrityksen leivissä 12 vuotta, ja tämä on hänen mukaansa ensimmäinen kerta, kun paperista on tällä tavalla pulaa.