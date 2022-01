Eläinsuojeluyhdistys palkitsi metsästäjän eläinten ystävänä ja someraivo heräsi – palkittua luottomestästäjää nimiteltiin murhaajaksi

Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistyksen Eläinten ystävä -palkinnosta on noussut vilkas keskustelu. Tunnustus myönnettiin vuodenvaihteessa henkilölle, joka on etenkin koirien ystävä mutta myös eläinten metsästäjä.

Henkilön yksityisyydensuojan vuoksi hänen nimeään ei mainita tässäkään jutussa. Kuuntele alta, mistä kohussa on kyse:

Metsästäjällä tärkeä rooli eläinsuojelussa

Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistyksen mukaan kokeneella metsästäjällä on ollut suuri merkitys eläinsuojeluyhdistyksen toiminnassa.

– Usein saamme ilmoituksia loukkaantuneista eläimistä, joiden vammat ovat sitä luokkaa, että eläintä ei ole enää perusteltua viedä eläinlääkäriin. Eli ainoa oikea tapa on nopea ja kivuton lopettaminen. Tämän takia meillä on luottometsästäjä, joka voi tarvittaessa lopettaa eläimen, kertoo yhdistyksen hallituksen jäsen Karoliina Ahtovuo-Kuusisto .

– Luottometsästäjä osaa valita oikeanlaisen aseen ja paikan, missä lopettamisesta ei ole vaaraa muulle ympäristölle. Hän tietää myös, kuinka lopettaminen pitää tehdä oikeaoppisesti ja lain mukaan. Voimme luottaa siihen, että hän tekee sen hyvin ja hänellekin on tärkeää ettei eläin kärsi tarpeettomasti, Ahtovuo-Kuusisto perustelee.

"Luonnonvaraisten eläinten hoito on hunningolla"

Luonnonvaraisten eläinten auttamistahoja on hyvin vähän, kertoo eläinsuojeluyhdistysten kattojärjestön, Suomen eläinsuojelu SEY:n viestintäpäällikkö Maria Lindqvist .

– Luonnonvaraisten eläinten hoito on aika hunningolla. Lakihan määrää meitä auttamaaan luonnonvaraista eläintä hädässä, mutta vastuuta ei käytännössä ole jyvitetty kenellekään.

– Tästä on varmasti kyse Meri-Lapissakin, eli luonnonvaraisten eläinten auttamistahoja ja osaamista on vähän tai ei ollenkaan. Yhdistys on varmasti nähnyt arvokkaaksi avuksi sen, mitä ovat tältä ihmiseltä saaneet, Lindqvist arvioi.